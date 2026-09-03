SSC GD Result 2026: रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, खत्म होगा 25,487 अभ्यर्थियों का इंतजार, इस लिंक से सीधे कर सकेंगे डाउनलोड

SSC GD Constable Result 2026:कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, आयोग ने अभी रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही कटऑफ की जानकारी भी सामने आने की उम्मीद है। उम्मीदवार रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।