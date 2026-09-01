IBPS RRB Recruitment 2026: बैंकिंग में 13 हजार से अधिक पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल-1 के लिए उम्र 18 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल-2 के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से अधिक और 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं ऑफिसर स्केल-3 के लिए उम्र 21 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।