RRB NTPC Recruitment 2026: रेलवे में ग्रेजुएट्स के लिए 3,548 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानें योग्यता और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

RRB NTPC Vacancy 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या CEN 06/2026 के तहत निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए देश-भर के विभिन्न जोनल रेलवे में कुल 3,548 रिक्त पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक कैंडिडेट्स रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।