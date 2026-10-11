RRB NTPC Recruitment 2026: रेलवे में ग्रेजुएट्स के लिए 3,548 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानें योग्यता और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

सांकेतिक इमेज (पत्रिका)
RRB NTPC Vacancy 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या CEN 06/2026 के तहत निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए देश-भर के विभिन्न जोनल रेलवे में कुल 3,548 रिक्त पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक कैंडिडेट्स रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
रेलवे की इस भर्ती के तहत कुल 3,548 पद भरे जाएंगे। चयनित कैंडिडेट्स को 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 5 और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी और भत्ते दिए जाएंगे। प्रमुख पदों का विवरण इस प्रकार है
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|गुड्स ट्रेन मैनेजर
|2,750
|सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट
|371
|जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट (JAA)
|300
|चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर (CCTS)
|127
|कुल पद
|3,548
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अलग-अलग पदों के अनुसार आयु सीमा और मेडिकल स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरने से पहले अपने संबंधित आरआरबी जोन और पदवार योग्यता की जांच आधिकारिक नोटिफिकेशन में अच्छी तरह कर लें।
रेलवे NTPC ग्रेजुएट भर्ती में कैंडिडेट्स का चयन कई चरणों की परीक्षा के बाद किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के तहत फर्स्ट स्टेज की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 1) आयोजित की जाएगी। इसके बाद सेकंड स्टेज की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 2) होगी। पहले चरण में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स इस मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। पदों के अनुसार टाइपिंग स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) लिया जाएगा। पद के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी किए जाएंगे।
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट rrbapply.gov.in पर भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती न हो।
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