UP Teacher Vacancy 2026: यूपी में शिक्षक भर्ती का बड़ा ऐलान, 15,000 से ज्याद पदों पर निकली वैकेंसी; जानिए पूरी डिटेल

आयोग के अध्यक्ष ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि फॉर्म भरने से पहले आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध डिटेल्ड नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस को अच्छी तरह पढ़ लें ताकि एलिजिबिलिटी को लेकर कोई कन्फ्यूजन न रहे। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल पोर्टल upessc.up.gov.in पर जाकर समय रहते अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। अंतिम समय में सर्वर पर लोड बढ़ने से बचने के लिए कैंडिडेट्स को समय सीमा से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।