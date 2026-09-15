जादुई हाजिरी से मान्यता! नर्सिंग की पढ़ाई थी 1266 डुप्लीकेट फैकल्टी के भरोसे, 1,608 फैकल्टी का नर्सिंग काउंसिल में रिकॉर्ड ही नहीं

ग्वालियर. प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े में नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। सीबीआइ जांच में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 633 नर्सिंग कॉलेज पूरी तरह कागजी फैकल्टी (शिक्षकों) के सहारे चल रहे थे। हैरानी यह है कि कागजों में 1,266 फैकल्टी मेंबर्स एक ही समय में कई कॉलेजों में पढ़ाते दिखाते गए। 1,608 शिक्षकों का तो मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के डेटा में कोई रिकॉर्ड या रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला। सीबीआइ ने नियमों और मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले कॉलेजों की विस्तृत जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। बाद में सुनवाई व जांच का दायरा जबलपुर मुख्य पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआइ ने जब प्रदेश भर के कॉलेजों के दस्तावेजों का मिलान किया तो मानकों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे संस्थानों की असलियत सामने आ गई। संचालक सिर्फ मान्यता हासिल करने के लिए एक ही शिक्षक का नाम कई-कई कॉलेजों में दर्ज करा रहे थे।