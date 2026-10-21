CBSE Date Sheet 2027: क्लास 10वीं और 12वीं की डेट शीट कब आएगी? जानें एग्जाम टाइमिंग, सिलेबस और पासिंग मार्क्स

CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2027 की डेट शीट जल्द जारी होगी (PC: Official Website)
CBSE Board Exam 2027: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी में जुटे लाखों स्टूडेंट्स और पैरेंट्स डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर एजुकेशन पोर्टल्स तक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल को लेकर चर्चा तेज है। इस बार देश और विदेश के 44 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी को सही दिशा देने के लिए डेट शीट, स्ट्रीम वाइज टाइम टेबल, टाइमिंग, सिलेबस और पासिंग मार्क्स से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी जा रही है।
सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी की जाएगी। इसी बीच बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स की लिस्ट (LOC) सबमिट करने का पोर्टल आज 21 अक्टूबर को बंद किया जा रहा है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बिना लेट फीस के डाटा जमा करने का आज आखिरी मौका है। बोर्ड के पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो परीक्षा शुरू होने से करीब 75 से 90 दिन पहले टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बोर्ड अक्टूबर के अंतिम दिनों या नवंबर के पहले हफ्ते तक सब्जेक्ट वाइज डेट शीट का PDF जारी कर देगा। इसमें हर सब्जेक्ट का कोड, परीक्षा की तारीख, टाइमिंग और जरूरी दिशानिर्देश दर्ज होंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के तहत सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के लिए दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। इससे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का दबाव कम होगा और उन्हें अपना स्कोर सुधारने का दूसरा मौका मिलेगा। रिजल्ट तैयार करते समय दोनों परीक्षाओं में से जिस परीक्षा में छात्र के ज्यादा मार्क्स होंगे, उसी स्कोर को फाइनल मार्कशीट में शामिल किया जाएगा। दोनों चरणों का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा
|परीक्षा का चरण
|संभावित महीना
|परीक्षा का स्वरूप
|नियम और पात्रता
|फेज 1 (पहला एग्जाम)
|फरवरी से मार्च 2027
|मुख्य बोर्ड परीक्षा
|सभी रजिस्टर्ड रेगुलर छात्रों के लिए अनिवार्य
|फेज 2 (दूसरा एग्जाम)
|मई 2027
|सुधार परीक्षा
|केवल स्कोर सुधारने के इच्छुक छात्रों के लिए वैकल्पिक
कई छात्रों के मन में यह सवाल भी है कि, क्या वे पहला एग्जाम छोड़ सकते हैं? बोर्ड की आधिकारिक गाइडलाइंस के अनुसार सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में बैठना पूरी तरह अनिवार्य है। कोई भी छात्र सीधे दूसरे एग्जाम में शामिल नहीं हो सकता। जो छात्र पहली परीक्षा देंगे, उन्हें ही मई में होने वाले दूसरे बोर्ड एग्जाम के जरिए अधिकतम 3 विषयों में अपना स्कोर सुधारने का विकल्प दिया जाएगा।
सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के साइंस पेपर के लिए सख्त मूल्यांकन नियम लागू किया है। बोर्ड ने अनुशासन आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई है, जिसका मतलब है कि एक ही उत्तर पुस्तिका के अलग-अलग सेक्शन अलग-अलग विषय विशेषज्ञ जांचेंगे।
यदि किसी छात्र ने बायोलॉजी के सवाल का जवाब केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले सेक्शन में लिख दिया, तो भले ही उत्तर सही हो, उसे चेक नहीं किया जाएगा और उस पर 'अटेम्प्ट नॉट डन' दर्ज कर दिया जाएगा। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर लिखने से पहले अपनी आंसर शीट का सही सेक्शन जरूर देख लें।
कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन साल में एक बार ही किया जाएगा। 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं फरवरी के मध्य से शुरू होकर अप्रैल 2027 के पहले हफ्ते तक चलेंगी। बोर्ड साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए टाइम टेबल इस तरह तैयार करता है जिससे दो मुख्य विषयों के बीच छात्रों को रिवीजन के लिए पर्याप्त गैप मिल सके। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी जैसे अहम विषयों के बीच 4 से 5 दिन की छुट्टियां रखी जाती हैं। इसी तरह कॉमर्स के अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और आर्ट्स के हिस्ट्री व पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों के बीच भी स्टूडेंट्स को तैयारी का पूरा समय दिया जाता है।
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का आयोजन केवल एक ही शिफ्ट में किया जाएगा। परीक्षा की टाइमिंग का विवरण इस प्रकार है
|एक्टिविटी / पेपर का प्रकार
|समय सीमा
|कुल अवधि
|परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग
|सुबह 10:00 बजे तक
|अनिवार्य उपस्थिति
|प्रश्न पत्र वितरण (रीडिंग टाइम)
|सुबह 10:15 बजे से 10:30 बजे
|15 मिनट
|मुख्य थ्योरी पेपर्स (अधिकांश विषय)
|सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे
|3 घंटे
|स्किल व वोकेशनल पेपर्स (कंप्यूटर/आईटी आदि)
|सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे
|2 घंटे
बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ऑफिशियल पोर्टल cbseacademic.nic.in पर पहले ही जारी कर दिए हैं। इस बार रटने के बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर पूरा फोकस है। प्रश्न पत्र का प्रारूप इस तरह रहेगा
सीबीएसई परीक्षा पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। हालांकि 10वीं और 12वीं के लिए पासिंग क्राइटेरिया अलग-अलग तय किया गया है
|कक्षा
|कुल अंक
|थ्योरी मार्क्स
|प्रैक्टिकल / इंटरनल
|पासिंग नियम
|कक्षा 10वीं
|100 अंक
|80 अंक
|20 अंक
|थ्योरी और इंटरनल दोनों मिलाकर कुल 33 प्रतिशत अंक जरूरी
|कक्षा 12वीं (प्रैक्टिकल विषय)
|100 अंक
|70 अंक
|30 अंक
|थ्योरी (23.1) और प्रैक्टिकल (9.9) दोनों में अलग-अलग 33 प्रतिशत अनिवार्य
|कक्षा 12वीं (प्रोजेक्ट विषय)
|100 अंक
|80 अंक
|20 अंक
|थ्योरी में न्यूनतम 26 अंक और प्रोजेक्ट में 7 अंक अलग-अलग जरूरी
बोर्ड की मुख्य थ्योरी परीक्षाओं से पहले स्कूलों में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन पूरा किया जाएगा। विंटर बाउंड यानी अत्यधिक ठंड और बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम नवंबर और दिसंबर 2026 में ही संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं देश भर के अन्य सभी सामान्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10वीं के इंटरनल असेसमेंट और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी, 2027 से शुरू होंगे। 12वीं के प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर नियुक्त करेगा और उनके सामने ही लैब टेस्ट व वाइवा आयोजित होंगे।
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए एडमिट कार्ड जनवरी 2027 के आखिरी सप्ताह में जारी किए जाएंगे। रेगुलर छात्रों को उनके स्कूल द्वारा प्रिंसिपल के हस्ताक्षर और मुहर लगा हुआ एडमिट कार्ड मिलेगा। परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के लिए छात्र इन बातों पर फोकस कर सकते हैं
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