CBSE Date Sheet 2027: क्लास 10वीं और 12वीं की डेट शीट कब आएगी? जानें एग्जाम टाइमिंग, सिलेबस और पासिंग मार्क्स

सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी की जाएगी। इसी बीच बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स की लिस्ट (LOC) सबमिट करने का पोर्टल आज 21 अक्टूबर को बंद किया जा रहा है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बिना लेट फीस के डाटा जमा करने का आज आखिरी मौका है। बोर्ड के पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो परीक्षा शुरू होने से करीब 75 से 90 दिन पहले टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बोर्ड अक्टूबर के अंतिम दिनों या नवंबर के पहले हफ्ते तक सब्जेक्ट वाइज डेट शीट का PDF जारी कर देगा। इसमें हर सब्जेक्ट का कोड, परीक्षा की तारीख, टाइमिंग और जरूरी दिशानिर्देश दर्ज होंगे।