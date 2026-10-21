SBI Recruitment 2026: स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट अफसरों के पदों पर भर्ती, 1.6 करोड़ तक का पैकेज; बिना लिखित परीक्षा के होगा चयन

SBI SCO Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सीनियर लेवल पर करियर बनाने का सपना देख रहे प्रोफेशनल्स के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भर्ती निकली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट के आधार पर निकाली गई है। इसमें चीफ एआई ऑफिसर, डीजीएम और एआई आर्किटेक्ट जैसे हाई प्रोफाइल पद शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को सालाना 1.6 करोड़ रुपये तक का शानदार पैकेज मिलेगा और इसके लिए कोई लिखित परीक्षा भी नहीं देनी होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।