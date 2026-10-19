Tiger Shroff: कितने पढ़े-लिखे हैं टाइगर श्रॉफ, कहां से की पढ़ाई; जानिए कॉलेज ड्रॉपआउट होने के पीछे की दिलचस्प वजह

आपको बता दें कि रविवार को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर अचानक दो अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चला दी थीं। इस जानलेवा हमले में उनके ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं जबकि टाइगर को भी हल्की चोटें लगी हैं। इस वारदात के बाद कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंग का कहना है कि उन्होंने टाइगर को सलमान खान के साथ काम न करने की चेतावनी दी थी लेकिन टाइगर ने यह बात नहीं मानी जिसके चलते उन पर यह हमला किया गया है। हालांकि, घटना से जुड़े सभी तथ्यों और दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।