RPSC Recruitment: राजस्थान में 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा बनाम हकीकत: युवाओं का क्यों बढ़ रहा सरकारी नौकरी का इंतजार?

RPSC Recruitment 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग को मिलने वाली भर्तियों की रफ्तार धीमी है। इस साल के आठ माह बीतने वाले हैं। अभ्यर्थियों को भर्तियों का इंतजार है। आयोग को अब तक 1122 पदों की अभ्यर्थना ही मिली है। ऐसा तब है जबकि सरकार ने 2026-27 के बजट में 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। कार्मिक विभाग ने बीती 27 मई को 607 पदों की भर्ती के लिए आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा-2026 की अभ्यर्थना भेजी है। इसके ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। आरएएस प्री-परीक्षा 6 दिसम्बर को कराई जाएगी। इसके बाद साल 2027 में आरएएस मेंस परीक्षा और साक्षात्कार होंगे।