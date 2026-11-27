अजमेर जिले के सोकलिया, अरवड़, भिनाय, गोयला, रामसर, मांगलियावास और केकड़ी क्षेत्र गोडावण के प्राकृतिक आवास रहे हैं। यहां के हरे घास के मैदान, झाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ भू-भाग में राज्य पक्षी बहुतायत में दिखाई देता था, लेकिन अब यह क्षेत्र से विलुप्त हो चुका है। भारतीय वन्यजीव संस्थान सहित विशेषज्ञ संस्थाएं कई बार सोकलिया, गोयला, रामसर और आस-पास के इलाकों का सर्वेक्षण कर चुकी हैं। दुनिया में अब महज 400 से 500 गोडावण बचे हैं। जैसलमेर में कृत्रिम निषेचन से इनकी संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में स्थिति चिंताजनक है।