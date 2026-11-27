खण्डार(सवाई माधोपुर). कस्बे में स्थित ऐतिहासिक तारागढ़ किले के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। किले को रणथंभौर दुर्ग की तर्ज पर प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग की संयुक्त योजना के तहत 2 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट तैयार कर स्वीकृत किया गया है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। वन विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार से कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में मर्गो की सफाई कराई जा रही है।