सवाईमाधोपुर. सर्दी का असर अब केवल इंसानों की सेहत पर ही नहीं, बल्कि पशुधन पर भी पड़ने लगा है। दिन और रात के तापमान में लगातार बदलाव पशुओं के स्वास्थ्य के साथ उनके दुग्ध उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है। ठंड बढ़ने के साथ पशुओं में मौसमी बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में पशुपालकों की थोड़ी सी लापरवाही उनके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए केवल खुले में बांधने से परहेज करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके आवास, खानपान और नियमित टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान देना होगा।