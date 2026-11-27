ग्रामीणों के मुताबिक तेज बारिश के दौरान बांध के मौखों को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद से लगातार रिसाव और सुरक्षा पाल की स्थिति खराब बनी हुई है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासन को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों को आशंका है कि आगामी मानसून में यदि अच्छी बारिश हुई तो पानी का दबाव कमजोर हिस्सों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में बांध के निचले क्षेत्र में बसे गांवों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।