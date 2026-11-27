निरीक्षण के दौरान सामने आया कि गत वर्ष भारी बारिश के कारण विद्यालय के पुस्तकालय में पानी भर गया था। इससे काफी संख्या में पुस्तकें भीगकर अनुपयोगी हो गई, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने अब तक उनका निस्तारण नहीं कराया। इस पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को सूचना भेजने के निर्देश दिए। साथ ही अनुमति मिलने के बाद पुस्तकों के नियमानुसार निस्तारण को कहा। विद्यालय में बिजली के तार नीचे और खुले मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। संस्था प्रधान को इन्हें उसी दिन दुरुस्त कराने के निर्देश दिए, ताकि किसी तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे।