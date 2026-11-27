महीनेभर की पेंशन से गुजारा करने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के सामने अब पेंशन पाने के लिए अतिरिक्त खर्च और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की चुनौती खड़ी हो गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक सत्यापन में इस बार आय संबंधी जानकारी अपडेट कराने की प्रक्रिया ने लाभार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई पेंशनरों को पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ रहा है और फिर उसे जन आधार में दर्ज करवाने के लिए ई-मित्र केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनरों के लिए यह प्रक्रिया और भी परेशानी भरी साबित हो रही है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी का साल में एक बार वार्षिक सत्यापन किया जाता है। इस बार सत्यापन के साथ आय संबंधी जानकारी जन आधार में अपडेट कराने पर जोर दिया जा रहा है। जानकारी दर्ज होने के बाद ही सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो पा रही है। इसके लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। ऐसे में समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर पेंशन अटकने की आशंका से लाभार्थी चिंतित है।