अब तक रजिस्ट्री के लिए कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था थी। ज्यादातर काम कागजों पर हो जाते थे। मौके पर गए बिना ही पुरानी फोटो, पुराना नक्शा और मनमाना विवरण लगाकर रजिस्ट्री करा ली जाती थी। इससे खाली प्लॉट को बना हुआ मकान दिखाकर ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाता था। कृषि भूमि को आवासीय बताकर और कम कीमत दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की संभावनाएं भी बनी रहती थीं। कई बार विवादित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भी रजिस्ट्री हो जाती थी।