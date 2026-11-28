सवाईमाधोपुर. वन विभाग की ओर से हाल ही में करीब बीस करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भिजवाया है। हालांकि अभी तक उच्च स्तर से प्रस्ताव को हरी झण्डी नहीं मिली है। उच्च अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद ही स्थानीय स्तर पर आगे के कार्य शुरू किए जाएंगे।
वन अधिकारियों ने बताया कि बौंली के विजयगढ़ दुर्ग और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में आम तौर पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसे में अब वन विभाग की ओर से इस क्षेत्र को भी लैपर्ड सफारी स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद की जा रही है और सब कुछ योजना के अनुसार रहा ताे विभाग की ओर से जल्द ही यहां सफारी ट्रेल आदि बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा।
वन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग की योजना रणथम्भौर के जंगल से निकलकर बार बार आबादी क्षेत्र का रुख करने वाले पैंथर को चिह्नित व ट्रेकुंलाइज कर बौंली में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पैंथरों के बार बार आबादी क्षेत्र में आने की समस्या से भी निजात मिल सकेगी।
वन विभाग की योजना बौंली क्षेत्र के पहाड़ी इलाके के कम से कम पांच से दस किमी के क्षेत्र में पर्यटकों के लिए लैपर्ड सफारी शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द ही उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त हाेने के बाद सफारी रूट और ट्रैक तैयार करने का काम शुरू कराया जाएगा।
यदि बौंली क्षेत्र में वन विभाग की ओर से लैपर्ड सफारी को शुरू किया जाता है तो एक ओर तो रणथम्भौर से पर्यटकों का दबाव कम होगा वहीं दूसरी ओर जिले में पर्यटन का एक नया विकल्प भी विकसित होगा और रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। साथ ही बौंली में भी होटल और पर्यटन इण्ड्रस्ट्री विकसित हो सकेगी।
इनका कहना है... विभाग की ओर से बौंली में लैपर्ड सफारी शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भिजवाया है। उच्च स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मानस सिंह, उपवन संरक्षक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधेापुर।
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