वन अधिकारियों ने बताया कि बौंली के विजयगढ़ दुर्ग और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में आम तौर पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसे में अब वन विभाग की ओर से इस क्षेत्र को भी लैपर्ड सफारी स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद की जा रही है और सब कुछ योजना के अनुसार रहा ताे विभाग की ओर से जल्द ही यहां सफारी ट्रेल आदि बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा।