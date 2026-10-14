जोधपुर आयुर्वेद विवि मामला: असिस्टेंट प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद अब प्रिंसिपल पर कार्रवाई, 4 छात्राओं ने दिए चैट स्क्रीनशॉट

जोधपुर. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कॉलेज में छात्राओं से दुर्व्यवहार के मामले में जांच कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी के समक्ष 30 विद्यार्थियों ने बयान दर्ज कराए, जबकि चार छात्राओं ने मोबाइल चैट के स्क्रीनशॉट पेश किए। जांच में यूटीबी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अजीत सिंह चारण की ओर से कथित तौर पर अश्लील बातचीत करने और परीक्षा में फेल करने की धमकी देने संबंधी शिकायतों के साक्ष्य मिले हैं।