‘बात नहीं की तो फेल कर दूंगा’: जोधपुर आयुर्वेद विवि का असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार, छात्राओं पर निजी संबंध के लिए बनाता था दबाव

शनिवार को आयुर्वेद विश्वविद्यालय में छात्राएं लेक्चरर के खिलाफ शिकायत लेकर कुलगुरु कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने अपनी परेशानी बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस दौरान एक छात्रा की तबीयत भी बिगड़ गई। मामला बढ़ता देख कुलगुरु डॉ. गोविंद सहाय शुक्ला ने छात्राओं से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी लेक्चरर डॉ. अजीत सिंह चारण को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का फैसला लिया। साथ ही, पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई। कुलगुरु ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।