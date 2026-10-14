Churu Double Murder: राजस्थान में दोहरा हत्याकांड, पंचायत चुनाव के विवाद में पिता ने ली पुत्र और पुत्रवधू की जान

Churu Double Murder: राजस्थान के चूरू जिले से एक दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह और पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद ने दोहरे हत्याकांड का रूप ले लिया। जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंगोई गांव में एक पिता ने अपनी ही औलाद और बहु की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी पिता चंगोई गांव निवासी रामचंद्र रेपसवाल ने घरेलू और चुनावी तकरार के बाद गुस्से में आकर अपने बेटे रविंद्र और पुत्रवधू महिंद्रा पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और सन्नाटा पसर गया।