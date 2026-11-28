गंगापुरसिटी. कांग्रेस ने पंचायत समिति में राजेश सैनी को प्रधान बनाकर माली समाज को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश सैनी पंचायत समिति के वार्ड 4 से जीते थे। वहीं भाजपा की ओर से निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य प्रियंका बाई जादौन को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन उनको चार मत ही मिल सके। पंचायत समिति प्रधान के लिए सुबह से सही कचहरी रोड पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पहले दोनों दलों की ओर से नामांकन दाखिल किए गए। मतदान का समय दोपहर तीन बजे शुरू होने के साथ ही साढ़े तीन बजे कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य बस से पहुंचे और एक-एक कर परिसर में गए। वहीं भाजपा प्रत्याशी जादौन तीन सदस्यों के साथ मतदान करने पहुंची। मतगणना के बाद करीब पौने पांच बजे परिणाम घोषित किए गए। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी राजेश मीना को 15 तथा भाजपा प्रत्याशी को 4 वोट मिल सके।