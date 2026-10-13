होम्योपैथी के 25 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति का मिलेगा लाभ

सैमुअल हैनिमैन एकेडमी फॉर होम्योपैथी (शाह) के संस्थापक डॉ. कृतिक शाह ने बताया कि छह विश्वविद्यालयों के साथ हुए एमओयू से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने होम्योपैथी में महिला चिकित्सकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉ. तारकेश्वर जैन ने शिक्षा को क्लिनिकल प्रैक्टिस से जोड़ने की पहल का स्वागत किया। वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए)- गुजरात के अध्यक्ष डॉ. जितेश देसाई ने होम्योपैथी और एलोपैथी की मिश्रित चिकित्सा पद्धति यानी क्रॉस प्रैक्टिस को अनुचित बताते हुए चिकित्सकों से अपनी विशेषज्ञता के अनुसार उपचार करने की अपील की। इस अवसर पर राज्यपाल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने चार विशेष शाह छात्रवृत्ति योजनाओं तथा डॉ. कृतिक शाह द्वारा लिखित ई-बुक ‘द हैनिमैन्स डिजिटल ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन’ का लोकार्पण किया। छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, क्रॉस प्रैक्टिस पर रोक, नए चिकित्सकों को मार्गदर्शन और शिक्षकों को प्रोत्साहन देना है।