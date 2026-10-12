एटीएम से नकदी चुराने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

राजकोट. राजकोट सहित राज्यभर के एटीएम से नकदी चुराने वाले गिरोह के तीन सदस्य को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआइ) डी.पी. झाला और एस.एम. राणा की टीम ने मिली सूचना के आधार पर एटीएम से छेड़छाड़ कर नकदी चुराकर फरार होने वाले तीन आरोपियों को पुजारा प्लॉट इलाके से पकड़ा। इनमें अफसर अहमद अली (23), अरबाज अहमद (27) और साहिद खान (26) शामिल हैं। तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मूल निवासी हैं।

टीम ने आरोपियों के पास से 1.12 लाख रुपए नकद, कार, मोबाइल, एल्युमिनियम की पट्टियां, फाइबर की रिंग, ब्लेंडर फाइल और एटीएम कार्ड सहित कुल 4.45 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया। पुलिस के मुताबिक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) के कुछ एटीएम पुराने सिस्टम से संचालित होते हैं। इनमें छेड़छाड़ होने पर सायरन नहीं बजता। इस कारण बैंक को आपराधिक गतिविधि की जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसी वजह से आरोपी इन दोनों बैंकों के एटीएम को ही सॉफ्ट टारगेट बनाते थे।