मुरैना में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या मामले में फरार आरोपी को पकड़ा

ऐसे में दो परिजनों की हत्या का बदला लेने के लिए रामू और उसके परिजन इंतजार कर रहे थे। ऐसे में रणजीत सिंह के परिवार में पुत्री का विवाह को लेकर मई 2023 में रणजीत सिंह के परिजन इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान आरोपी रामू और उसके परिजनों ने फायरिंग कर 6 लोगों की हत्या कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद आरोपी फरार था। इस मामले में मुरैना जिले के सिहोनिया थाने में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। चंबल जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस मामले में आरोपियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) भी गठित की गई।