Ahmedabad: पैसे दोगुने करने के नाम पर लगाई 46 लाख रुपए की चपत

दिनेश के अनुसार उनकी सास पहले मजदूरी के सिलसिले में मुख्य आरोपी प्रवीण के घर जाया करती थीं। आरोपियों ने शर्मा कंसलटेंसी और श्री चामुंडा माताजी मित्र मंडल के नाम पर ऑफिस शुरू कर लोगों को निवेश पर भारी रिटर्न का झांसा देना शुरू किया। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए वे छोटी बचत के पैसे समय पर लौटा देते थे, जिससे पीड़ितों को उन पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता और उनके परिवार से 34 लाख और उनकी सास के 12 लाख रुपए का निवेश कराया।