11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Ahmedabad: पैसे दोगुने करने के नाम पर लगाई 46 लाख रुपए की चपत

-बचत मंडल के नाम से स्कीम शुरू कर लोगों को ठगने का आरोप, चार के खिलाफ मामला दर्ज, शहर क्राइम ब्रांच में चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज, आरोपी घर और ऑफिस बंद करके हुए फरार
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 11, 2026

crime branch

क्राइम ब्रांच कार्यालय।

Ahmedabad. शहर में बचत मंडल और निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। श्री चामुंडा माताजी मित्र मंडल के नाम से बचत और निवेश योजना शुरू कर लोगों को कम समय में रकम दोगुनी करने और भारी मुनाफा देने का लालच देकर 46.23 लाख से ज्यादा रकम की चपत लगाने की प्राथमिकी शहर क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई। इस मामले में आर्थिक अपराध निवारण शाखा ने जांच शुरू की।

एफआइआर के अनुसार ठगी का खेल 1 मई 2022 से 20 मार्च 2026 के बीच अंजाम दिया गया। गोमतीपुर के दिनेश चौहान ने इस मामले में बापूनगर में गुजरात हाऊसिंग बोर्ड के मकान में रहने वाले प्रवीण लेउआ, कला लेउआ, कृष्णा लेउआ और जयकर परमार पर विश्वासघात का आरोप लगाया।

दिनेश के अनुसार उनकी सास पहले मजदूरी के सिलसिले में मुख्य आरोपी प्रवीण के घर जाया करती थीं। आरोपियों ने शर्मा कंसलटेंसी और श्री चामुंडा माताजी मित्र मंडल के नाम पर ऑफिस शुरू कर लोगों को निवेश पर भारी रिटर्न का झांसा देना शुरू किया। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए वे छोटी बचत के पैसे समय पर लौटा देते थे, जिससे पीड़ितों को उन पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता और उनके परिवार से 34 लाख और उनकी सास के 12 लाख रुपए का निवेश कराया।

पैसे वापस मांगने पर ऑफिस बंद कर हुए फरार

जब परिवार को चिकित्सीय आपातस्थिति के चलते पैसों की जरूरत पड़ी और रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। दिए गए चेक भी अपर्याप्त राशि (बाउंस) होने के कारण रिटर्न हो गए। इसके बाद आरोपी घर छोड़कर और बापूनगर में काकडि़या हॉस्पिटल के पास स्थित ऑफिस पर ताला लगाकर फरार हो गए। ऐसा कर आरोपियों ने 46 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगा दी। इस संबंध में प्राथिमकी दर्ज कर ली गई है। क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा मामले की जांच कर रही है।

#में अब तक
crime branch

Ahmedabad: पैसे दोगुने करने के नाम पर लगाई 46 लाख रुपए की चपत

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

11 Oct 2026 10:35 pm

Published on:

11 Oct 2026 10:35 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: पैसे दोगुने करने के नाम पर लगाई 46 लाख रुपए की चपत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ, निकाली कलश एवं कला शोभायात्रा

Durga Puja Festival Begins: 'Kalash' and Cultural Procession Taken Out
अहमदाबाद

Ahmedabad : शारदाबेन अस्पताल में जर्जर इमारत के चलते उपचार की क्षमता घटी, ऑपरेशन 30 प्रतिशत तक कम

Shardaben hospital
अहमदाबाद

अंबाजी के मोहनथाल प्रसाद को मिला भौगोलिक संकेतक टैग

Ambaji’s Mohanthal Prasad Receives Geographical Indication (GI) Tag
अहमदाबाद

Ahmedabad news: खुले सीवरेज में गिरी 9 साल की दृष्टिबाधित बच्ची, दूसरे दिन भी नहीं चला पता

Ahmedabad news
अहमदाबाद

पंजाब के मेड संधू हत्याकांड के तीन फरार आरोपी वापी से गिरफ्तार

gujarat ats
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.