12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

चंडीगढ़ से गुजरात पहुंचे युवा प्रतिनिधिमंडल का सीयूजी में स्वागत, प्रदेश की संस्कृति और परंपराएं जानेंगे

सीयूजी में स्वागत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डभोई के विधायक शैलेश मेहता थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मभूमि है तथा यहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत देश की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुजरात अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और विशिष्ट परंपराओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। उन्होंने प्रतिभागियों को गुजरात के ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों का भ्रमण करने तथा यहां की विविध परंपराओं को करीब से समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिभागियों से गरबा में भाग लेने की भी अपील की।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Oct 12, 2026

Youth Delegation from Chandigarh Arrives in Gujarat

सीयूजी में कार्यक्रम में अति​थि।

वडोदरा. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के अंतर्गत युवा संगम फेज-7 के तहत चंडीगढ़ से युवा प्रतिनिधिमंडल गुजरात पहुंचा। वडोदरा में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजी) में प्रतिनिधिमंडल स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी गुजरात की संस्कृति, परंपराओं, ऐतिहासिक विरासत, प्रौद्योगिकी और विकास से परिचित होंगे।
सीयूजी में स्वागत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डभोई के विधायक शैलेश मेहता थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मभूमि है तथा यहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत देश की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुजरात अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और विशिष्ट परंपराओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है।
उन्होंने प्रतिभागियों को गुजरात के ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों का भ्रमण करने तथा यहां की विविध परंपराओं को करीब से समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिभागियों से गरबा में भाग लेने की भी अपील की।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पद्मश्री निलेश मांडलेवाला ने युवाओं से गुजरात की सांस्कृतिक धरोहरों को जानने, यहां की परंपराओं को समझने और अपने अनुभवों को साझा करने की अपील की। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी तुषार पी. अरोठे ने कहा कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली से युवाओं को जोड़ने की एक अनूठी पहल है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीयूजी के प्रभारी कुलपति प्रो. अतनु भट्टाचार्य ने कहा कि इस पहल का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक-दूसरे की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को करीब से जानने तथा अनुभव करने का अवसर प्रदान करना है।
युवा संगम फेज-7 के नोडल अधिकारी प्रो. अतनु महापात्र ने बताया कि गुजरात प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ यहां की प्रौद्योगिकी, विकास और प्रगति से भी परिचित होंगे। इस यात्रा से प्रतिभागियों को गुजरात के सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Oct 2026 09:59 pm

Published on:

12 Oct 2026 09:59 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / चंडीगढ़ से गुजरात पहुंचे युवा प्रतिनिधिमंडल का सीयूजी में स्वागत, प्रदेश की संस्कृति और परंपराएं जानेंगे

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ, निकाली कलश एवं कला शोभायात्रा

Durga Puja Festival Begins: 'Kalash' and Cultural Procession Taken Out
अहमदाबाद

Ahmedabad : शारदाबेन अस्पताल में जर्जर इमारत के चलते उपचार की क्षमता घटी, ऑपरेशन 30 प्रतिशत तक कम

Shardaben hospital
अहमदाबाद

Ahmedabad: पैसे दोगुने करने के नाम पर लगाई 46 लाख रुपए की चपत

crime branch
अहमदाबाद

अंबाजी के मोहनथाल प्रसाद को मिला भौगोलिक संकेतक टैग

Ambaji’s Mohanthal Prasad Receives Geographical Indication (GI) Tag
अहमदाबाद

Ahmedabad news: खुले सीवरेज में गिरी 9 साल की दृष्टिबाधित बच्ची, दूसरे दिन भी नहीं चला पता

Ahmedabad news
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.