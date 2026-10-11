Ahmedabad : शारदाबेन अस्पताल में जर्जर इमारत के चलते उपचार की क्षमता घटी, ऑपरेशन 30 प्रतिशत तक कम

अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हेतल वोरा के अनुसार, अभी लगभग 100 बेड की कमी आई है। इसी तरह ओपीडी के मरीजों की संख्या भी कम हुई है। उनके अनुसार, सरसपुर में ही अलग से बिल्डिंग तैयार की जा रही है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन आंतरिक सुविधाओं और जरूरी सेवाओं को शुरू करने का काम बाकी है। इस कारण अस्पताल की पूरी व्यवस्था वहां स्थानांतरित नहीं हो पाई है। फिलहाल बगल के ए-ब्लॉक में सीमित सुविधाओं के साथ उपचार जारी है। कुछ मरीजों को उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भेजा जा रहा है। आयुष्मान कार्डधारक मरीज भी उपचार के लिए एसवीपी अस्पताल जा रहे हैं। नई बिल्डिंग में जरूरी सेवाएं शुरू होने और पूरी व्यवस्था स्थानांतरित होने के बाद ही अस्पताल की उपचार क्षमता सामान्य होने की उम्मीद है।