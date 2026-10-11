अंबाजी के मोहनथाल प्रसाद को मिला भौगोलिक संकेतक टैग

पालनपुर. अंबाजी. गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के पारंपरिक मोहनथाल प्रसाद को भौगोलिक संकेतक (जीआइ) टैग मिलने से राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिली है।

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन रविवार को अंबाजी मंदिर के चाचर चौक पर आयोजित समारोह में श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष सह बनासकांठा के जिला कलक्टर मिहिर पटेल को जीआइ टैग का आधिकारिक प्रमाण-पत्र सौंपा गया। इस उपलब्धि को मां अंबा के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण माना जा रहा है।

समारोह की अध्यक्षता पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक सह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. उन्नत पी. पंडित ने की। उन्होंने प्रमाण-पत्र सौंपा। इस अवसर पर अंबाजी मंदिर के प्रशासक सह अतिरिक्त कलक्टर कौशिक मोदी सहित मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर ट्रस्ट के आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 अक्टूबर, 2026 को जीआइ प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।