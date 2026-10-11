Ahmedabad news: खुले सीवरेज में गिरी 9 साल की दृष्टिबाधित बच्ची, दूसरे दिन भी नहीं चला पता

फायर ब्रिगेड के अनुसार घटना स्थल के अलावा भी बालिका की तलाश की जा रही है। टीम लगातार ढूंढने में लगी है, लेकिन बालिका नहीं मिली है। ट्रीटमेंट प्लांट व नदी के किनारे भी बालिका को ढूंढने के जतन किए जा रहे हैं। पुलिस टीम भी तैनात है।रासायनिक पानी छोड़ने के आरोपसीवरेज और ड्रैनेज लाइनों में रात के समय अवैध रूप से रासायनिक पानी छोड़ने के आरोप लग रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में खुली सीवरेज लाइनों पर ढक्कन लगाने का कार्य शुरू किया है। हादसे के बाद मनपा के जागने पर स्थानीय लोगों में रोष है। वे सवाल पूठ रहे हैं कि यदि ऐसे इंतजाम पहले किए जाते, तो इस तरह का हादसा ही नहीं होता। पहले कुबेरनगर और ओढव क्षेत्रों भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए।