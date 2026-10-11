पंजाब के मेड संधू हत्याकांड के तीन फरार आरोपी वापी से गिरफ्तार

गुजरात एटीएस ने रविवार को बताया कि गत 3 अक्टूबर को पंजाब के अमृतसर में लोराहका रोड पर एक कार वॉशिंग सेंटर के पास दो अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मेड संधू की हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में अमृतसर शहर के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस के आरोपियों के संबंध में पंजाब क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुजरात एटीएस के अधिकारियों के साथ अहम खुफिया इनपुट साझा किए थे।