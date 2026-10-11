11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

पंजाब के मेड संधू हत्याकांड के तीन फरार आरोपी वापी से गिरफ्तार

-गुजरात एटीएस और वलसाड एसओजी का बड़ा ऑपरेशन, पकड़े गए आरोपियों में दो शार्प शूटर, अहमदाबाद से पकड़ा जा चुका है एक आरोपी
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 11, 2026

gujarat ats

गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम ने पंजाब के अमृतसर में हुए बहुचर्चित मधुसूदन सिंह उर्फ 'मेड संधू' हत्याकांड मामले में फरार तीन आरोपियों को वापी से गिरफ्तार किया। वलसाड के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम के साथ संयुक्त ऑपरेशन में इन पकड़े गए आरोपियों में हरसिमरनजीत उर्फ सिमु सिंग्गा, फतेह सिंह और अरमान सिंह शामिल हैं। ये तीनों पंजाब के तरन तारन जिले के संगे गांव के रहने वाले हैं। इनमें हरसिमरनजीत और फतेह दोनों शार्पशूटर हैं।

गुजरात एटीएस ने रविवार को बताया कि गत 3 अक्टूबर को पंजाब के अमृतसर में लोराहका रोड पर एक कार वॉशिंग सेंटर के पास दो अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मेड संधू की हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में अमृतसर शहर के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस के आरोपियों के संबंध में पंजाब क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुजरात एटीएस के अधिकारियों के साथ अहम खुफिया इनपुट साझा किए थे।

वापी में छिपे होने की मिली थी खबर

एटीएस को इनपुट के आधार पर तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी जुटाने पर पता चला कि इस हत्याकांड के तीन आरोपी वलसाड जिले के वापी में छिपे हैं, जहां से वे भागने की फिराक में हैं। वलसाड एसओजी टीम से लोकेशन, जानकारी साझा की गई। इसके बाद टीम ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। एटीएस गुजरात की टीम तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अहमदाबाद लेकर आई जहां एटीएस मुख्यालय में उनसे पूछताछ की गई।

पूछताछ में रेकी और साजिश का हुआ खुलासा

एटीएस कार्यालय में जब तीनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने हत्याकांड में अपनी सक्रिय भूमिका, वारदात से पहले की गई रेकी और अन्य साक्ष्यों का खुलासा किया। एटीएस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी पंजाब पुलिस के साथ साझा की। पंजाब पुलिस अहमदाबाद आकर तीनों आरोपियों को शनिवार को हिरासत में लेकर पंजाब रवाना हो गई।

हत्याकांड में चार लोग थे लिप्त

एटीएस के अधिकारी ने बताया कि संधू पर फायरिंग करने की घटना में चार लोग शामिल थे। वापी से पकड़े गए इन तीनों आरोपियों से पहले अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच ने शहर के वाडज क्षेत्र से कुछ दिन पहले परमिंदर को पकड़ा था। यह चारों आरोपी संधू की रैकी करने और गोली मारकर उसकी हत्या करने में शामिल थे। घटना के बाद चारों भागकर गुजरात आ गए थे।

#में अब तक
gujarat ats

पंजाब के मेड संधू हत्याकांड के तीन फरार आरोपी वापी से गिरफ्तार

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

11 Oct 2026 10:27 pm

Published on:

11 Oct 2026 10:27 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पंजाब के मेड संधू हत्याकांड के तीन फरार आरोपी वापी से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ, निकाली कलश एवं कला शोभायात्रा

Durga Puja Festival Begins: 'Kalash' and Cultural Procession Taken Out
अहमदाबाद

Ahmedabad : शारदाबेन अस्पताल में जर्जर इमारत के चलते उपचार की क्षमता घटी, ऑपरेशन 30 प्रतिशत तक कम

Shardaben hospital
अहमदाबाद

Ahmedabad: पैसे दोगुने करने के नाम पर लगाई 46 लाख रुपए की चपत

crime branch
अहमदाबाद

अंबाजी के मोहनथाल प्रसाद को मिला भौगोलिक संकेतक टैग

Ambaji’s Mohanthal Prasad Receives Geographical Indication (GI) Tag
अहमदाबाद

Ahmedabad news: खुले सीवरेज में गिरी 9 साल की दृष्टिबाधित बच्ची, दूसरे दिन भी नहीं चला पता

Ahmedabad news
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.