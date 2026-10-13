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अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा बरकरार, नगर निगम की 44 में से 38 सीटों पर जीत, AAP का खाता भी नहीं खुला

Gandhinagar Municipal Corporation: गुजरात के गांधीनगर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 44 में से 38 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना नियंत्रण बरकरार रखा है। कांग्रेस को पांच सीटें मिलीं, जबकि आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। पिछले चुनाव में BJP ने 41 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस की सीटें दो से बढ़कर पांच हो गईं।
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अहमदाबाद

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Anand Shekhar

Oct 13, 2026

bjp

भारतीय जनता पार्टी का झंडा फाइल फोटो

Gandhinagar Election Result: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना राजनीतिक दबदबा साबित किया है और गांधीनगर नगर निगम (GMC) पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। मंगलवार को घोषित चुनाव परिणामों में BJP ने कुल 44 सीटों में से 38 पर भारी जीत दर्ज की। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 5 सीटें जीतीं, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP), जिसने पिछले चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, इस बार पूरी तरह खाली हाथ रही और उसका खाता भी नहीं खुल सका।

44 सीटों के लिए 130 उम्मीदवार मैदान में थे

रविवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए मतदान होने के बाद मंगलवार सुबह 9 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार गांधीनगर नगर निगम के कुल 11 वार्डों में 44 सीटों के लिए चुनावी मैदान में 130 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लगभग 2.59 लाख मतदाताओं वाले इस निगम क्षेत्र में 59.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। BJP और कांग्रेस ने सभी 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने 32 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। शुरुआती रुझानों से ही BJP ने बढ़त बना ली थी और दोपहर तक पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी तय कर ली थी।

2021 की तुलना में BJP की सीटें घटीं, कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार

BJP ने नगर निगम की सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है, लेकिन पिछली बार की तुलना में उसकी सीटों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। अक्टूबर 2021 में हुए पिछले नगर निगम चुनावों में BJP ने 44 में से 41 सीटों पर एकतरफा जीत हासिल की थी, जबकि इस बार पार्टी 38 सीटों पर सिमट गई। वहीं, कांग्रेस ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया है। पिछली बार सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा, जिसने 2021 में एक सीट जीती थी, लेकिन इस बार वह अपना खाता भी नहीं खोल पाई।

थारा और ओखा नगर पालिकाओं के नतीजे भी जारी

गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ-साथ राज्य चुनाव आयोग ने गुजरात की थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित कई जिला और तालुका पंचायतों के लिए वोटों की गिनती भी करवाई। देवभूमि द्वारका जिले की ओखा नगरपालिका के 9 वार्डों की 32 सीटों और बनासकांठा जिले की थारा नगरपालिका के 6 वार्डों की 24 सीटों के लिए वोटों की गिनती शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, थारा में 81.18 प्रतिशत और ओखा में 63.27 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अलावा, खेरालु, छोटा उदेपुर और बायड नगर पालिकाओं की खाली सीटों पर हुए उपचुनावों में शांतिपूर्ण मतदान के बाद नतीजे आ रहे हैं।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर भड़के अभिजीत दीपके, बोले- पाबंदी से नहीं रुकेंगे आंदोलन, अब पूरे देश में बनेगा जंतर-मंतर

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Abhijit Dipke

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भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

13 Oct 2026 02:05 pm

Published on:

13 Oct 2026 02:05 pm

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