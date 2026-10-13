अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा बरकरार, नगर निगम की 44 में से 38 सीटों पर जीत, AAP का खाता भी नहीं खुला

रविवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए मतदान होने के बाद मंगलवार सुबह 9 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार गांधीनगर नगर निगम के कुल 11 वार्डों में 44 सीटों के लिए चुनावी मैदान में 130 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लगभग 2.59 लाख मतदाताओं वाले इस निगम क्षेत्र में 59.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। BJP और कांग्रेस ने सभी 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने 32 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। शुरुआती रुझानों से ही BJP ने बढ़त बना ली थी और दोपहर तक पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी तय कर ली थी।