CJI पर निशाना साधने वाली पोस्ट हटाने से भावना नहीं बदलती, असली इरादे हो रहे उजागर, BJP का कांग्रेस पर आरोप

यह विवाद तब शुरू हुआ जब केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के X हैंडल से एक 'आपत्तिजनक पोस्ट' किया गया। इसमें कानून-व्यवस्था की स्थिति पर CJI सूर्यकांत की टिप्पणियों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। भारी विरोध के बाद केरल कांग्रेस यूनिट ने पोस्ट हटा दिया और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया। साथ ही, यह सफाई भी दी गई कि ट्वीट KPCC नेतृत्व की जानकारी, सहमति या सलाह के बिना पब्लिश किया गया था।