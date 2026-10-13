जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर भड़के अभिजीत दीपके, बोले- पाबंदी से नहीं रुकेंगे आंदोलन, अब पूरे देश में बनेगा जंतर-मंतर

Abhijeet Dipke on Jantar Mantar Protest Site: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार सरकार द्वारा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से जंतर-मंतर को हटाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। गृह मंत्रालय के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को लगता है कि जंतर-मंतर का दर्जा खत्म करने से बड़े आंदोलन रुक जाएंगे, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दीपके ने चेतावनी दी कि सरकारी पाबंदियों से विरोध की आवाजें नहीं दबेंगी, बल्कि अब पूरे देश और दिल्ली के हर कोने में विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे।