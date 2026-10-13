ईरान की मदद कर रहे चीन और रूस? ट्रंप बोले- मुझे नहीं लगता, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है

Donald trump on Iran: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि चीन और रूस ईरान को रणनीतिक मदद दे रहे हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर जारी एक बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजिंग और मॉस्को इस संघर्ष में ईरान का साथ देकर अपने वैश्विक हितों को खतरे में नहीं डालेंगे। उन्होंने साफ किया कि अगर ऐसी कोई मदद दी भी जा रही होती, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ​​इसका बहुत जल्दी पता लगा लेतीं।