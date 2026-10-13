Delhi SIR: 60% वोटर नोटिस का निपटारा, 12 दिनों में सुलझे 16 लाख मामले, 4 दिसंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

Delhi SIR: दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत जारी नोटिसों को निपटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के कार्यालय के अनुसार, वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए पात्रता का सबूत मांगने वाले कुल 33 लाख नोटिसों में से 20 लाख से ज्यादा नोटिसों का निपटारा कर दिया गया है। यह कुल मामलों का 60 प्रतिशत से ज्यादा है। अंतिम वोटर लिस्ट 4 दिसंबर को जारी की जानी है, इसके लिए तय समयसीमा में 50 दिन से ज्यादा का समय बचा है। अंतिम लिस्ट जारी करने की तारीख में चौथी बार 26 सितंबर को बदलाव किया गया था।