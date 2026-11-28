आनंद मोहन ने कहा कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसे उनका परिवार और समर्थक पिछले 32 साल से झेल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वह निर्दोष हैं और उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। महाजूटान में उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय वह और उनकी पत्नी लवली आनंद मौके पर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि चाहे तो 5 दिसंबर 1994 को हुई घटना से जुड़े मुजफ्फरपुर के गांव में जाकर लोगों से बात करें। उनके मुताबिक, वहां के लोग भी उनकी बेगुनाही की बात बताएंगे।