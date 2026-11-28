इस विधेयक को लोकसभा में विचार पर रखने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत है क्योंकि इस विधेयक के लिए सरकारी खजाने से खर्च किया जाएगा। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत यह सिफारिश की गई है। इस प्रावधान के अनुसार, जिस विधेयक को लागू करने से भारत की संचित निधि यानी सरकारी खजाने से खर्च करना पड़ेगा, उसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद का कोई भी सदन पारित नहीं कर सकता। अब इस विधेयक पर लोकसभा में विचार किया जाएगा।