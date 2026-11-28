Kanimozhi meets Amit Shah: परिसीमन बिल को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच DMK सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक में DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि के साथ ए राजा, दयानिधि मारन और टीआर बालू भी शामिल रहे। अमित शाह से मुलाकात के बाद कनिमोझी ने परिसीमन को लेकर DMK का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना स्टैंड नहीं बदला है। DMK हमेशा से निष्पक्ष परिसीमन की मांग करती रही है। पार्टी परिसीमन को रोकने के पक्ष में नहीं है, बल्कि चाहती है कि इससे तमिलनाडु के हितों को नुकसान न पहुंचे।