चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन तेज करेगा विपक्ष? राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों को ‘हाई टी’ पर बुलाया

Rahul Gandhi High Tea Meeting: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR में कथित गड़बड़ियों और लाखों मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा खोलने के बाद अब INDIA ब्लॉक अब अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी गठबंधन के सांसदों को अपने सरकारी आवास पर 'हाई टी' (चाय पर बैठक) के लिए बुलाया है। बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के ठीक एक दिन बाद बुलाई गई इस बैठक का मुख्य एजेंडा चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ संघर्ष के अगले चरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है।