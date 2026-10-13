Punjab Politics: पंजाब में परविंदर सिंह की हत्या के बाद गरमाई सियासत, बीजेपी अध्यक्ष ने भगवंत मान सरकार पर लोगों को ठगने का लगाया आरोप

Nitin Nabin: पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। नितिन नवीन ने कहा कि आम आदमी पार्टी ड्रग्स मुक्त पंजाब का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे प्रशासन की गंभीर विफलता बताते हुए राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है।