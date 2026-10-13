13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कर्नाटक ने झटका तो तमिलनाडु के लिए आगे आया आंध्र प्रदेश, पानी देने को हुआ तैयार

Cavery Dispute: आंध्र से चेन्नई ने बड़ी राहत दी है। कर्नाटक ने पानी देने से किया इनकार तो आंध्र अब तमिलनाडु के लिए आगे आ गया है। 
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 13, 2026

Chennai Water Crisis 2026

चेन्नई के लिए 3 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने का का फैसला,Photo Source@ANI

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बीच मंगलवार को अमरावती में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद आंध्र सरकार ने अगले ढाई महीनों में चेन्नई के लिए 3 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने का निर्णय घोषित किया। 

दोनों राज्यों के बीच समन्वय पर विशेष जोर

यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब चेन्नई की जल आवश्यकताओं को लेकर दोनों राज्यों के बीच समन्वय पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं, कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी देने से साफ इनकार किया है। 

मानसून की बेरुखी की वजह से जल संकट 

चेन्नई में मानसून की बेरुखी की वजह से जल संकट के हालात है और ऐसे में आंध्रप्रदेश से पानी मिलने की खबर राहत भरी है।

इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री विजय विशेष विमान से विजयवाड़ा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। 

इसके बाद उन्होंने विजयवाड़ा स्थित प्रसिद्ध कनक दुर्गा मंदिर में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। मंदिर में उन्हें पारंपरिक पूर्णकुंभ सम्मान दिया गया।

कई मुद्दों पर हुई चर्चा

अमरावती में हुई बैठक के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने कंदलेरू जलाशय से तमिलनाडु को मिलने वाले 12 टीएमसी कृष्णा नदी जल, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना सहित विभिन्न अंतरराज्यीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री एन. आनंद और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक से पहले नायडू ने सीएम विजय का परिचय राज्य के मंत्रियों पोंगुरु नारायण और निम्मला रामानायडू तथा ओंगोल सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी से कराया।

उत्सव में लिया भाग

बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय और चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती उत्सव नवरात्रि कार्यक्रम में भी भाग लिया। दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश की पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री विजय और उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 

इस मुलाकात को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच जल सहयोग और अंतरराज्यीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

क्या बोले सीएम विजय?

समारोह में सीएम विजय ने अपने संक्षिप्त भाषण में अपने समकक्षी नायडू का आभार जताया और दर्शकों का अभिवादन करते हुए तमिल में कहा, ‘ एण नेंजिल कुडिइरक्कुम..’ यानी मेरे दिल में बसे मेरे लोग....। इस कथन के साथ सभागार में मौजूद लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 09:40 pm

Published on:

13 Oct 2026 09:40 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक ने झटका तो तमिलनाडु के लिए आगे आया आंध्र प्रदेश, पानी देने को हुआ तैयार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार के वैशाली में बड़ा नाव हादसा, भोज खाने जा रहे 13 लोगों की मौत, कई लोगों के डूबने की आशंका

patrika Breaking news
राष्ट्रीय

CJP: जंतर-मंतर पर गेट फांदकर प्रदर्शन का आरोप, सौरव दास, आशुतोष रांका पर केस दर्ज

SIR News
राष्ट्रीय

तस्करी से टेरर फाइनेंसिंग तक: BIMSTEC देशों ने कसी आतंक और अपराध पर नकेल, ‘दिल्ली घोषणापत्र’ अपनाया

Delhi Declaration
राष्ट्रीय

पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, काम के प्रति समर्पण और ऊर्जा को बताया सभी के लिए मिसाल

Rishi Sunak meets Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तमिलनाडु TET में 1 लाख शिक्षक फेल! अब नौकरी पर मंडराया खतरा

Teacher
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.