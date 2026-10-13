कर्नाटक ने झटका तो तमिलनाडु के लिए आगे आया आंध्र प्रदेश, पानी देने को हुआ तैयार

अमरावती में हुई बैठक के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने कंदलेरू जलाशय से तमिलनाडु को मिलने वाले 12 टीएमसी कृष्णा नदी जल, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना सहित विभिन्न अंतरराज्यीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री एन. आनंद और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक से पहले नायडू ने सीएम विजय का परिचय राज्य के मंत्रियों पोंगुरु नारायण और निम्मला रामानायडू तथा ओंगोल सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी से कराया।