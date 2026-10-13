CJP: जंतर-मंतर पर गेट फांदकर प्रदर्शन का आरोप, सौरव दास, आशुतोष रांका पर केस दर्ज

मंगलवार सुबह CJP के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और संगठन के अन्य सदस्य जंतर-मंतर पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने JDU कार्यालय के पास का गेट पार कर प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। CJP के मुताबिक, करीब 11 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस प्रदर्शन को जंतर-मंतर को दोबारा हासिल करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन स्थल की सूची से जंतर-मंतर को हटाए जाने के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा।