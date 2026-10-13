2029 में बुरी तरह हारने के लिए तैयार हो जाइए! अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी शानदार जीत हासिल की है। BJP ने 90% नगर निगमों, 66% नगर परिषदों और 65% नगर पालिकाओं पर कब्जा किया। ये चुनाव राहुल गांधी के लिए एक सबक हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में 85% से ज़्यादा वार्डों में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। मैं राहुल गांधी को यह भी बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा में हुए ग्राम समिति चुनावों में NDA ने लगभग 4,000 सीटें जीतीं- 3,248 सीटें और 900 सीटें हासिल कीं- और कुल 77.5% वोट शेयर पाया, जबकि कांग्रेस पार्टी 4,600 सीटों में से सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाई।