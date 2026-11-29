इस पूरे मामले में कार्यक्रम के आयोजक सुमन पुलिस के निशाने पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम बनाई गई है, जो अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।