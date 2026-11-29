भाजपा। (Photo Source - Patrika)
पटना में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश कार्यालय पर पथराव और वीरचंद पटेल पथ पर हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।
इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, घटना के पीछे शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
इस पूरे मामले में कार्यक्रम के आयोजक सुमन पुलिस के निशाने पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम बनाई गई है, जो अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके जरिए घटना में शामिल दूसरे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पथराव और हंगामे में किन-किन लोगों की भूमिका थी।
हालांकि, अभी तक आयोजक सुमन की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का मानना है कि आयोजक से पूछताछ के बाद घटना से जुड़े कई अहम पहलुओं की जानकारी मिल सकती है।
बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर पथराव की घटना के बाद इलाके में काफी हंगामा हुआ था। वीरचंद पटेल पथ पर भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की पहचान शुरू की।
पुलिस अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हंगामे में कौन-कौन शामिल था और घटना को किस तरह अंजाम दिया गया।
फिलहाल, 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्यक्रम के आयोजक सुमन की तलाश पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय