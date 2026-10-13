बिहार के वैशाली में बड़ा नाव हादसा, भोज खाने जा रहे 13 लोगों की मौत, कई लोगों के डूबने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी में 13 लोगों की मौत की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों में ज्यादातर युवक और बच्चे बताए थे। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को पानी से बाहर निकाले जाने की सूचना है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। हादसे में मृतकों की संख्या और अन्य डिटेल को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।