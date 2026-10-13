‘अगर ड्रग माफिया से लड़ने वाले ही सुरक्षित नहीं, तो पंजाब में कौन सुरक्षित?’, परविंदर सिंह झोटा की हत्या पर नितिन नवीन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

परविंदर पंजाब के मानसा जिले के एक सक्रिय नशा विरोधी कार्यकर्ता थे। उन्होंने ‘एंटी-ड्रग टास्क फोर्स’ बनाई और ‘नशा रोको, रोजगार दो’ अभियान भी चलाया, जिसके तहत वह मेडिकल स्टोरों से नशीली/सिंथेटिक दवाओं की अवैध बिक्री का विरोध करते थे और अक्सर सोशल मीडिया पर भी इस विषय में लोगों को जागरूक करते थे।



आज, मंगलवार, 13 अक्टूबर की सुबह परविंदर मानसा में एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकान के मालिक अश्वनी कुमार पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को नशीली दवाएं बेचने का आरोप लगाते हुए सवाल किया और पूरा मामला फेसबुक लाइव पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच बहस तेज हो गई। फेसबुक लाइव पर ही परविंदर ने कहा कि दुकान के मालिक ने पिस्तौल निकाली है और कुछ मिनट बाद करीब से गोलीबारी कर दी।



परविंदर को मानसा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके साथियों में से कुछ घायल हुए और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दुकान बंद करके फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने टीमें गठित कीं और उसके एक सहायक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी अश्वनी अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है, लेकिन उसकी तलाश जारी है।