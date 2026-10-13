एक छोटे से पुस्तकालय ने बदली गांव की तकदीर, 75 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

करीब दो दशक की इस यात्रा में पुस्तकालय ने कई युवाओं को नई राह दिखाई है, लेकिन उसके सामने अब भी एक चुनौती है। वर्षों से किराए के कमरे में चल रहे पुस्तकालय के पास अपना भवन नहीं है। समुदाय ने एक निजी इमारत की पहली मंजिल पर जगह हासिल की है, लेकिन उसे पुस्तकालय के रूप में तैयार करने के लिए आवश्यक धन जुटाना बाकी है। जमीन अपने नाम पर नहीं होने के कारण स्थानीय निकायों से सहायता हासिल करने में भी कठिनाई आ रही है। इसके बावजूद ग्रामीण पुस्तकालय को स्थायी ठिकाना देने के प्रयास में जुटे हैं। उनका उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियों को भी किताबों, सामूहिक अध्ययन और मार्गदर्शन के माध्यम से बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिले। थेत्तमाला की यह कहानी बताती है कि बदलाव के लिए हमेशा बड़े भवन या भारी संसाधनों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक छोटा-सा कमरा, कुछ किताबें और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प ही पूरे गांव के भविष्य की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त होते हैं।