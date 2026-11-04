CAT Admit Card 2026: आज जारी होगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, तीन शिफ्ट में होगा एग्जाम; ऐसे करें डाउनलोड

CAT 2026 Admit Card: देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) और शीर्ष बिजनेस स्कूलों में MBA व अन्य मैनेजमेंट कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का एडमिट कार्ड आज जारी होने की पूरी संभावना है। परीक्षा का आयोजन करने वाले संस्थान की ओर से हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर लाइव किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे अपने लॉगिन ID और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी इस हॉल टिकट को परीक्षा के दिन यानी 29 नवंबर, 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए इसे समय रहते डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।