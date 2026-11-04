CAT Admit Card 2026: आज जारी होगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, तीन शिफ्ट में होगा एग्जाम; ऐसे करें डाउनलोड

CAT 2026 Admit Card आज आने की उम्मीद (PC: Freepik)
CAT 2026 Admit Card: देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) और शीर्ष बिजनेस स्कूलों में MBA व अन्य मैनेजमेंट कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का एडमिट कार्ड आज जारी होने की पूरी संभावना है। परीक्षा का आयोजन करने वाले संस्थान की ओर से हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर लाइव किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे अपने लॉगिन ID और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी इस हॉल टिकट को परीक्षा के दिन यानी 29 नवंबर, 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए इसे समय रहते डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।
|विवरण
|जरूरी जानकारी
|परीक्षा का नाम
|कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2026)
|एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|4 नवंबर, 2026
|एडमिट कार्ड डाउनलोड की अंतिम तिथि
|29 नवंबर, 2026
|परीक्षा की तारीख
|29 नवंबर, 2026 (3 शिफ्ट में)
|परीक्षा का माध्यम
|कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT मोड)
|परीक्षा केंद्र
|देश-भर के लगभग 170 शहर
|आधिकारिक वेबसाइट
|iimcat.ac.in
कैट 2026 का एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में प्रवेश के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी उसमें दी गई सभी जानकारियों का मिलान अपने मूल दस्तावेजों से अवश्य कर लें। एडमिट कार्ड में ये विवरण शामिल रहेंगे
कैट 2026 परीक्षा का आयोजन देश-भर के लगभग 170 निर्धारित परीक्षा शहरों में बनाए गए केंद्रों पर 29 नवंबर को किया जाएगा। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 अलग-अलग शिफ्ट में संपन्न होगी। देश के सभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अपने स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया तय करते हैं।इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर IIM के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (PGP) और फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (FPM या पीएचडी स्तर) में प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक IIM एक स्वायत्त संस्थान है, इसलिए दाखिले के लिए कटऑफ, शैक्षणिक रिकॉर्ड का वेटेज और चयन प्रक्रिया हर IIM अपनी नीति के अनुसार स्वतंत्र रूप से तय करता है।
ऑफिशियल इंफार्मेशन बुलेटिन के अनुसार कैट 2026 के परिणाम जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में घोषित किए जाने की उम्मीद है। परिणाम जारी होने के बाद स्कोरकार्ड पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को SMS के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। कैट 2026 का स्कोर 31 दिसंबर, 2027 तक ही मान्य रहेगा। इस तय समय-सीमा के बाद स्कोरकार्ड दोबारा जारी करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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