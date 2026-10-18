गोरखपुर में पत्नी पर हंसिया से जानलेवा हमला, पति गिरफ्तार

Husband attack on his wife: गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में रविवार शाम घरेलू विवाद के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी पर हंसिया से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 42 वर्षीय महिला साफिया के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल महिला को संभाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा। वहीं, घेराबंदी कर आरोपी पति जलालुद्दीन उर्फ पंगूल को हिरासत में ले लिया। गंभीर रूप से घायल महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है।