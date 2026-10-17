‘राजधानी की सड़कों पर अराजकता फैलाई’, अनुप्रिया पटेल बोलीं- लोकतंत्र और भीड़तंत्र का अंतर भूल गया INDIA गठबंधन

Anupriya Patel: रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच का अंतर भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच में क्या अंतर होता है, यह हमारे महागठबंधन के साथी भूल चुके हैं। आज इन्होंने जिस प्रकार से देश की राजधानी में सड़कों पर अराजकता फैलाई हुई है, यह बहुत ही दुखद है। यह लोग लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि न कोई नेता है, न कोई नीति है, न नियत है और न ही कोई एजेंडा है।