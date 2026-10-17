17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायबरेली

‘राजधानी की सड़कों पर अराजकता फैलाई’, अनुप्रिया पटेल बोलीं- लोकतंत्र और भीड़तंत्र का अंतर भूल गया INDIA गठबंधन

Uttar Pradesh News: रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने INDIA गठबंधन पर दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष की चुनावी हार के लिए नेतृत्व, नीति और एजेंडे की कमी बताई।
2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Ankit Sai

Oct 17, 2026

UP News

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (ANI Photo)

Anupriya Patel: रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच का अंतर भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच में क्या अंतर होता है, यह हमारे महागठबंधन के साथी भूल चुके हैं। आज इन्होंने जिस प्रकार से देश की राजधानी में सड़कों पर अराजकता फैलाई हुई है, यह बहुत ही दुखद है। यह लोग लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि न कोई नेता है, न कोई नीति है, न नियत है और न ही कोई एजेंडा है।

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 17 अक्टूबर उनकी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इस दिन पार्टी के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल का 17वां परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर प्रतापगढ़ में बड़े स्तर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डॉ. सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और वह भी इसमें शामिल होने जा रही हैं।

जनसभा में जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता

अनुप्रिया पटेल के दौरे को लेकर अपना दल (एस) के जिला संगठन में उत्साह है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कई दिनों से कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। जनसभा स्थल पर टेंट लगाने, मंच तैयार करने और साउंड सिस्टम की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। पार्टी का दावा है कि सभा में 10 से 20 हजार कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हो सकते हैं।

सभा स्थल पर पुलिस की तैनाती

केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनसभा स्थल और उसके आसपास 250 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा, लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी।

पार्किंग के लिए बनाई गई व्यवस्था

जनसभा में बड़ी भीड़ पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सभा स्थल के आसपास चार अलग-अलग पार्किंग बनाई हैं। इससे कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहनों को खड़ा करने में सुविधा होगी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जनसभा के दौरान अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं कर सकती हैं। हालांकि, इन घोषणाओं को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

‘राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए’, ओम प्रकाश राजभर बोले, ये हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं

ये भी पढ़ें
Om Prakash Rajbhar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 02:03 pm

Published on:

17 Oct 2026 01:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / ‘राजधानी की सड़कों पर अराजकता फैलाई’, अनुप्रिया पटेल बोलीं- लोकतंत्र और भीड़तंत्र का अंतर भूल गया INDIA गठबंधन

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नमाज से पहले मस्जिद में चल रही थी सफाई, तभी पड़ोस के मकान में हुआ धमाका; दीवार-छत में आईं दरारें

घटनास्थल का जांच करने पहुंची पुलिस, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
रायबरेली

इस बार चलेगा ‘वोट का बुलडोजर’ और BJP का होगा सफाया! रायबरेली में अखिलेश यादव का प्रचंड हुंकार

SP chief Akhilesh Yadav
रायबरेली

‘अब खुशहाल होगा यूपी, बदलने वाली है हवा’, रायबरेली पहुंची सपा की ‘PDA यात्रा’ में अखिलेश का बड़ा दावा

Akhilesh Yadav
रायबरेली

कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू, बछरावां टोल पर रथ से कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन

PDA
रायबरेली

रायबरेली में PDA रथ यात्रा की शुरुआत, पोस्टर में अखिलेश यादव कृष्ण के रूप में दिखे, विश्वास द्विवेदी बने सुदामा

Akhilesh Yadav
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.